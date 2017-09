Zatímco německá strana oznámila, že problém reparací považuje za vyřešený už od šedesátých let minulého století, ruská strana poznamenala, že pokud má Polsko finanční problémy, měla by je jeho vládní garnitura řešit jiným způsobem.

„Rusko dluží Polsku na odškodném bilióny zlotých. Přesná suma ale ještě musí být stanovena,“ oznámil Stanislaw Pieta, poslanec vládní konzervativní strany Právo a spravedlnosti (PiS). Zároveň připomněl, že do roku 1948 tehdejší Sovětský svaz vyvezl z Polska na své území tisíce železničních vagónů naplněných cennostmi, za což Poláci nikdy neobdrželi kompenzaci.

PiS: Je to naše právo

„Rusové rozkradli polský průmysl i umělecká díla, způsobili nám kolosální ztráty, proto máme právo požadovat od nich válečné reparace,“ zdůraznila Malgorzata Gosiewska, europoslankyně za PiS. Podle Jana Moscinského, poslance za PiS, v roce 1921 Varšava a Moskva podepsaly smlouvu o ukončení války, na jejímž základě měl SSSR zaplatit Polsku 30 miliónů rublů ve zlatě. To se ale nikdy nestalo.

„Stejně jako Němci i Rusové musí nést zodpovědnost za to, co v Polsku spáchali,“ dodal Patryk Jaki, náměstek ministra spravedlnosti. „Polští vládní politici neustále hledají způsob, jak se zviditelnit nejen doma před svými voliči, ale také v zahraničí,“ reagoval na požadavek válečných reparací Dmitrij Novikov, náměstek předsedy rady ruské Státní dumy pro mezinárodní záležitosti.

„Pokud má Polsko finanční problémy, měli by je řešit jinak,“ dodal. Podle něj by zmínění politici neměli zapomínat na události z roku 1945, kdy Polsko právě díky Sovětskému svazu, jeho pozici a vztahům při rozdělování poválečného světa na postupimské konferenci získalo takové hranice, jaké má dodnes.

Hrdost spojená s nenávistí

„Brzy se může ukázat, že požadavek reparací od Ruska skončí tam, kde začal, tedy v hlavách poslanců PiS. Polsko nemá dobré vztahy s Ruskem a bylo by chybou očekávat, že by mu Kreml byl ochoten cokoli zaplatit,“ komentoval události posledních dní portál Natemat.pl. Zároveň dodal, že šance PiS na zisk reparací od Ruska jsou zhruba stejné, jako že se do Varšavy vrátí vrak polského prezidentského letadla, které v dubnu 2010 havarovalo v ruském Smolensku.

To druhé podle portálu strana Jaroslawa Kaczyňského slibovala před volbami na podzim 2015, avšak nestalo se tak. „Prohlášení o reparacích ukazují, jak lehce se dá brnkat na strunu polské národní hrdosti na jedné straně a nenávisti k Němcům a Rusům na straně druhé,“ dodal portál.