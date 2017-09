„Mohli bychom to zvážit, protože hlavním cílem je zastavit referendum," řekl o případném Puigdemontově zatčení Maza. „Nevylučuji úplně možnost uvěznění... Mohlo by se to stát za určitých okolností," dodal.

Při zátahu ve skladu v okolí Barcelony policie zabavila asi 1,3 miliónu letáků a dalších materiálů propagujících hlasování o nezávislosti. Jde o největší z řady podobných konfiskací, uvedlo centrální ministerstvo vnitra.

Španělská generální prokuratura nedávno přikázala policii zatýkat osoby, které budou referendum připravovat a nařídila vyšetřování stovek katalánských starostů, kteří nabídli poskytnout pro hlasování obecní prostory.

Premiér Mariano Rajoy konání plebiscitu zcela vylučuje a jeho vláda se kvůli tomu obrátila na ústavní soud. Ten minulý týden uspořádání referenda zablokoval, dokud řádně nerozhodne, zda je, či není protiústavní.