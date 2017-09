Juncker se také ohradil proti dvojí kvalitě potravin na trhu. S výroční zprávou o stavu EU vystoupil ve středu na plénu europarlamentu ve Štrasburku.

Evropa podle Junckera není a nebude pevností, nýbrž zůstane světadílem solidarity, kde mohou lidé v bezprostřední nouzi najít útočiště. Šéf Evropské komise však současně přislíbil, že Komise ještě tento měsíc navrhne, jak účinněji vracet přistěhovalce, kteří v EU nemají právo na azyl. To se týká hlavně velkého počtu migrantů, kteří v posledních měsících připlouvají do Evropy z Afriky.

Evropská komise podle Junckera pracuje také na lepší ochraně vnějších hranic EU. „Podařilo se nám zpomalit příliv nelegálních migrantů,“ řekl. Připomněl, že se situace nezlepšila jen ve východním Středomoří. „V létě se nám podařilo uzavřít dohodu o ochraně středního Středomoří,“ uvedl.

Evropská unie je nicméně podle Junckera zavázána přijímat uprchlíky před válkou a násilím, a to nejen právně, ale morálně. Ocenil proto ty, kdo solidaritu prokazují, ale současně poukázal na to, že některé členské země solidární nejsou. Narážel na státy z východu včetně České republiky, s nimiž EK vede řízení kvůli nenaplňování už schválených kvót na přerozdělení uprchlíků z Řecka a Itálie.

Ekonomicky se daří



Juncker hned na úvod řekl, že Evropská unie byla po loňském referendu o vystoupení Velké Británie „pošramocena a otřesena“. Zároveň ale dodal, že zbytek Unie zůstal jednotný a ekonomicky se mu daří. „Růst je za poslední dva roky vyšší než v USA a nezaměstnanost je na devítiletém minimu,“ připomněl Juncker.

Podle Junckera měl úspěch jeho investiční plán, v jehož rámci bylo uvolněno 225 miliard eur. Předseda EK uvedl, že půjčky byly poskytnuty množství malých a středních podniků i na infrastrukturní projekty.

EU nesmí „ztratit směr do budoucnosti“, pokračoval dál Juncker a doplnil, že by měla dále pokračovat integrace unie energetické, bankovní, bezpečnostní, kapitálové a digitalizační. Vyzval také k dalšímu posilování obchodu. V té souvislosti ocenil uzavření dohody CETA o volném obchodu mezi EU a Kanadou. [celá zpráva]

Juncker navrhl, aby začala také jednání o volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem.

Chorvati, Bulhaři a Rumuni v Schengenu

Evropská unie bude jednou mít víc členů než současných 27. Prohlásil, že by se součástí schengenského prostoru měly stát i Chorvatsko, Bulharsko a Rumunsko.

Současně vyzval k vytvoření dohledového orgánu pro podmínky na pracovním trhu a k pružnějšímu fungování monetární unie. „Potřebujeme evropského ministra hospodářství a financí,“ řekl.

EU je však pro Junckera především kulturním prostředí s hodnotami založených na svobodě, rovných příležitostech a právu. To by mělo platit jak na jejím západě, tak i východě. „Evropa musí dýchat na obě plíce,“ řekl k tomu. A týká se to i kvality potravin, která nesmí být v EU dvojí. „Češi musí mít v čokoládě stejně kakaa jako každý jiný,” poznamenal Juncker.