Okolnosti případu jsou nejasné. Podle sdělovacích prostředků se chlapec vydal do míst, kde platil zákaz, a spadl do pukliny. Rodiče mu spěchali na pomoc a snažili se ho vytáhnout, ale okraj se pod nimi propadl. Ačkoliv spadli do hloubky asi jen 1,5 metru, nepřežili.

Naživu zůstal jen sedmiletý syn, který zůstal stát na opodál.

Rodina z Turína byla v regionu na dovolené.

Kráter Solfatara

Solfatara je nejznámější sopkou Flegrejských polí, u města Pozzuoli, západně od Neapole. Turisté ji hojně navštěvují. Zformovala se před zhruba 4000 lety a naposledy se probudila k životu v roce 1198. Z kráteru ale stále uniká sirná pára.