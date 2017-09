Hitlerova oblíbená jídla, koketování s vegetariánstvím a přecpávání se sladkostmi, to je notoricky známé. Ale o tom, co jedla Eva Braunová, jaké bylo její oblíbené jídlo a zda vůbec měla něco ráda, se toho moc neví. Shapirové se podařilo odhalit jednu její slabost a tou bylo šampaňské. Braunová ho zbožňovala a dávala si ho v jakoukoliv denní i noční hodinu. Byla to také možná to jediné, co do sebe dostala během dlouhých obědů na Hitlerové letním sídle Berghofu.

Braunová si chtěla za každou cenu zachovat štíhlou postavu a děsila se toho, že by se mohla vůdci znelíbit. Hitler často trousil jedovaté poznámky na adresu bavorských žen, které byly při těle. Braunová proto intenzívně sportovala a byla nonstop na dietě. Během dlouhých a bohatých obědů na Berghofu jedla minimálně, často také vůbec nic. A právě šampaňské jí pomáhalo překonat vleklé společenské obědy.

Další její slabostí byla ukrajinská šunka, která se dovážela na Berghof. Jinak byla Braunová v případě jídla nesmírně skromná. Kuchaři ale museli dbát na to, aby vše, co jedla, obsahovalo minimum tuku.

Na rozdíl od Hitlera, který se denně cpal jablečným štrůdlem, krémovými dortíky, koláči a jinými sladkostmi, Braunová si takové orgie nedopřávala. Společnost pobízela k mlsání a jídlu, sama se jen dívala.

Jíst odmítla také pár hodin před sebevraždou, kterou s Hitlerem spáchali v bunkru pod říšským kancléřstvím v Berlíně. Posledním jídlem Adolfa Hitlera byly špagety, Eva Braunová jídlo odmítla a uchýlila se do vedlejší místnosti, kde se připravovala na smrt.