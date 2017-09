Testy DNA vyvrátily, že by byla Španělka Abelová dcerou Salvadora Dalího

Testy otcovství, kterých dosáhla exhumací ostatků surrealisty Salvadora Dalího Španělka Pilar Abelová, vyvrátily, že by byl Dalí jejím otcem. Otevření hrobu věhlasného malíře si Abelová vynutila osmadvacet let po jeho smrti, při pozitivním výsledku by dosáhla na miliardy z dědictví. Testy DNA ale její tvrzení vyvrátily, informovala ve středu Dalího nadace.