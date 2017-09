Freiburský zemský soud má přednostně rozhodnout o tom, zda údajný Afghánec Husajn K. má být souzen jako mladistvý, či nikoli. Mladý muž totiž po zadržení loni v prosinci tvrdil, že mu bylo v době činu 17 let, ale následné znalecké posudky dospěly k názoru, že mu bylo nejméně 21. [celá zpráva]

V případě usvědčení by mu jako dospělému hrozilo až doživotní vězení. Pokud by byl souzen jako mladistvý, mohl by dostat maximálně patnáctiletý trest.

Muž je podle soudu obžalován z vraždy a zvlášť brutálního znásilnění. Loni v říjnu přepadl mladou ženu, která se v noci na kole sama vracela ze studentského večírku, a znásilnil ji. Dívku v bezvědomí hodil do místní řeky Dreisam, kde ji následujícího rána našla utonulou běžkyně. [celá zpráva]

Důkazů je dostatek



Policie podezřelého dopadla zhruba sedm týdnů po vraždě. Na místě činu našla jeho DNA a také měla jeho videozáběry z tramvaje.

Husajn K. přišel podle údajů německých úřadů do země bez dokladů v listopadu 2015. Úřady tehdy ale nevěděly, že ho řecký soud poslal na deset let do vězení za těžké ublížení na zdraví, když na ostrově Korfu shodil 20letou ženu z útesu.

Tragické pochybení Řeků



Soud ho za dobré chování již v roce 2015 propustil na podmínku. Když ji ale porušil a nehlásil se pravidelně úřadům, nevyhlásilo Řecko mezinárodní pátrání, a v Německu tak neměl o jeho předchozím pobytu za mřížemi v jiné členské zemi EU nikdo ani tušení. Sám Husajn K. tvrdí, že pochází z Afghánistánu.

Případ v Německu vyvolal značné pobouření a na odměnu za informace vedoucí k dopadení pachatele se mezi lidmi vybral v přepočtu zhruba milión korun.

Také o zahájení procesu byl velký zájem. Podle serveru Focus.de stáli lidé už dvě hodiny před zahájením projednávání před zemským soudem frontu.