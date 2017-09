Soud dospěl k závěru, že dívka byla dána do péče pěstounů, kteří „jí kulturně neodpovídali“, protože bylo naléhavě nutné najít pro dívku bezpečné místo.

Prarodiče z matčiny strany jsou podle soudních dokumentů „muslimského vyznání, ale víru nepraktikují. Dívčina matka řekla, že jsou křesťanky.“ Toto ale radnice ve čtvrti Tower Hamlets nevzala v úvahu.

Dítě bylo svěřeno do rukou sociálního odboru péče o děti 10. března po zásahu policie. Matka byla zdržena kvůli prostituci. Je alkoholička a zřejmě závislá i na kokainu. O alkoholismu se spekulovalo, jakmile na případ upozornil list The Times, protože u pěstounů dívka slyšela, že ”Evropanky jsou stupidní alkoholičky“. [celá zpráva]

Radnice také vehementně popírá, že by byla dívka dána do rodiny, kde se nemluvilo anglicky, jak dítě tvrdilo. Mluvčí radnice uvedl: „I když nemůžeme jít do detailů případu, které by mohly vést k identifikaci dívky v pěstounské péči, ve zprávách (v médiích) jsou nepřesnosti. Dívka byla v dočasné péči anglicky hovořící rodiny rasově smíšeného původu.”

Zveřejnění soudních dokumentů nařídila v úterý soudkyně civilního soudu Khatun Sapnarová, aby se objasnilo pozadí případu. Současně rozhodla, že dívka bude svěřena do péče babičky.

Stížnosti matky



Matka si poprvé na svěření dívky do péče stěžovala v červnu, ale nezávislá kontrola nařízená soudem zjistila, že „o dítě je v pěstounské péči dobře postaráno“.

Supervizor, který na případ dohlížel, ale ve své zprávě popsal dívku jako „utrápenou”. [celá zpráva]

Radnice přišla v srpnu s návrhem, aby dítě bylo „dlouhodobě“ svěřeno do péče babičky. Matka se však i tomu bránila.

Radnice uvedla, že dívčina babička, která se narodila v cizině, potřebuje tlumočnici.

Víra není podle úřadů podstatná

Radnice uvítala zveřejnění soudních dokumentů, protože ukazují, že jednala v zájmu dítěte. Debbie Jonesová, která na ní má na starosti péči o dítě, řekla: „Prioritou číslo jedna u pěstounské péče je zajistit, že dítě je předáno do bezpečného a láskyplného prostředí.“ To se podle ní stalo. Navíc šlo jen o dočasnou péči.

Vládní poradce pro pěstounskou péči Martin Navey pro list The Daily Telegraph zdůraznil, že by bylo špatné bránit svěření dítěte do péče jen kvůli tomu, že pěstouni jsou jiného vyznání nebo etnického původu. „Barva kůže a náboženství nejsou v roce 2017 podstatné,“ uvedl s tím, že na konci roku k zveřejní zprávu, kde bude výslovně vyjádřeno, že víra a etnický původ jsou sekundární.