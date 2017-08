Nejprve někdo přinesl lilie zabalené jen tak do novinového papíru. O pár minut později dorazili lidé z nočních klubů a dýdžejové s rudými růžemi. Sem tam se objevil písemný vzkaz. Ale většina lidí pro ten šok slova nenalézala. Princezna z Walesu je mrtvá.

Než onen den před dvaceti lety dospěl k poledni, bylo prostranství před palácem zavaleno desetitisíci pugétů a zdálo se, že vlna emocí, smutku i špatně potlačovaného hněvu monarchii rychle smete.

Květiny před Kensingtonským palácem po Dianině smrti

FOTO: Profimedia.cz

O to překvapivější je, že po dvou desetiletích vypadá situace u britského královského dvora i vzpomínka na Dianu naprosto jinak, než by se tehdy člověk

nadál. Lady Di má jeden jediný oficiální pomník – fontánu v jihozápadním Hyde Parku u Serpentinového jezera, ale ani jednu oficiální sochu (kromě jedné amatérské ve městě Wallsall, ale ta se potáhla zeleným mechem a žádnou slávu princezně nedělá).

Jinak se palác uzavřel stejně jako tehdy, žádná pietní akce se nekoná. Pravda, u brány Kensingtonského paláce vyrostl improvizovaný pomník připomínající právě tehdejší vlnu smutku. Jinak je ale ticho po pěšině.

Charlesovi rychle taje popularita

Manžel princezny, princ Charles se rozhodl zahalit se po celý čtvrtek do palácového mlčení. Ačkoli podle několika posledních průzkumů jeho popularita dramaticky klesá. Následník, z něhož má být do pár let princ-regent, dělá totéž, co tehdy, tedy – nic. Nepozvedne hlas na svou obranu, neodpoví na žádnou kritiku. Bojí se otevírání starých ran.

Jedinou útěchou mu mohl být v neděli odvysílaný nový dokument BBC o „sedmi dnech po Dianině smrti, které otřásly monarchií“. Jeho mladší syn, dvaatřicetiletý princ Harry v něm promluvil o otci vřele a upřímně a ocenil, jak se o ně po smrti matky dokázal postarat.

„Pro rodiče je jednou z nejtěžších věcí, když musí říci dětem, že druhý rodič je po smrti. Ale když už nás matka opustila, on zůstal pevně při nás. A dělal vše myslitelné, abychom byli v bezpečí a bylo o nás postaráno,“ řekl Harry.

Svatba prince Charlese a Diany v roce 1981

FOTO: Uncredited, ČTK/AP

Od Charlese podobně otevřený komentář k soukromí zřejmě už nikdy neuslyšíme. Princ se zkusil pootevřít v roce 1994 v rozhovoru s královským životopiscem Jonathanem Dimblebym a přiznal se k nevěře. Reakce byla tak zničující, že už nikdy nic podobného nechystá.

Nedávná anketa institutu ICM navíc ukázala, že 51 procent Britů by raději vidělo na královském trůně prince Williama než necharismatického Charlese. Podle ankety agentury YouGov si jen třetina Britů (36 procent) myslí, že bývalý Dianin manžel je pro monarchii užitečný. Před čtyřmi roky to byly dvě třetiny respondentů. Synové svou otevřeností Charlese evidentně zastiňují.

Jak se dnes vede dalším aktérům?

Naštěstí jen pár dní po výročí začne Charlesovi rušný program. Jeho 91letá matka Alžběta II. rezignovala na zahraniční cesty, a tak následníka brzy čeká návštěva tří zemí.

Z dalších známých aktérů nedávno vzbudil pozornost Dianin milenec, poručík James Hewitt. Pětiletý románek s princeznou jej kdysi dostatečně proslavil, a tak veřejnost sledovala s napětím jeho boj o život po nedávné mrtvici a infarktu. Bývá dál k vidění v ulicích Exeteru, kde žije v malém bytě se svou matkou. Dobře to s ním ale nevypadá, i v horkém letním počasí nosí teplou fleecovou bundu a je jen stínem někdejšího husarského šviháka.

Muhammad Al Fayed, otec posledního Dianina milence, egyptského playboye Dodiho Al Fayeda, o sobě nechal nedávno také znovu vědět. Podnikatel, který za smrtí Diany viděl vždy prsty britské tajné služby a královské rodiny, pověřil svého mluvčího a exnovináře z BBC Michaela Colea, aby k výročí napsal o tragédii novou knihu.

Rakev s tělem princezny Diany ve Westminster Abbey

FOTO: Peter Dejong, ČTK/AP

Cole, který jako jediný žijící publicista znal osobně všechny z nešťastného mercedesu a o smrti Diany prý věděl dříve než kdokoli mimo okruh královské rodiny, po letech rešeršování vydal v nakladatelství Biteback knihu Pravda o Dianě a Dodim.

Jenže – ouha, těsně před uvedením na pulty z neznámých důvodů Muhammad al Fayed vydání knihy stopnul s tím, „že se nechce k tragickým událostem vracet“. Autorovi přitom v průběhu psaní „šel na ruku“ a dodával mu dosud nezveřejněné snímky.

Pohřeb a Blairova ruka manipulátora

Knihu si v předprodeji objednalo obrovské množství zájemců, už proto, že Cole je stoupencem konspiračních vysvětlení. Oficiální vyšetřování, které stálo v přepočtu 325 miliónů korun a trvalo šest let, označuje za zmanipulované a tvrdí, že Diana byla s Dodim těhotná, což všichni ostatní blízcí páru popírají. Odporuje to i pitevní zprávě.

Výročí rozvířilo debatu, kdo vlastně donutil nezletilého Williama a Harryho kráčet za rakví matky. Bratr princezny, hrabě Spencer, z toho viní královskou rodinu. Ukazuje se ale, že za vším byl kabinet Tonyho Blaira, jenž byl tehdy čtyři měsíce u moci. Požadoval například odstranění bariér, aby dav mohl kráčet s královskou rodinou za rakví. Chtěl pozvat Nelsona Mandelu a hvězdy šoubyznysu a vztyčit v centru Londýna obří obrazovky, což bylo tehdy novum.

Především ale tlačil na královnu, aby rodina předvedla veřejně co nejvíce lítosti. Podle jeho poradce Alastaira Campbella se reálně obával, že kdyby v průvodu nešli synové, dav by mohl prince Charlese lynčovat.

Podle svědků byli premiérovi poradci natolik dotěrní, že je v jedné chvíli Dianin tchán, princ Philip, telefonicky a hodně nahlas poslal „do pr…“ a křičel na ně, že mají co dělat s dětmi, které právě přišly o matku.