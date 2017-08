Útočníci v Rimini chtěli znásilněnou Polku utopit

Poté, co v sobotu v noci na pláži v italském Rimini čtveřice mužů pravděpodobně ze severní Afriky opakovaně znásilnila a surově zbila šestadvacetiletou polskou turistku, ji hodili do moře v přesvědčení, že se utopí a nebude moci proti nim svědčit. Ta však z posledních sil vyplavala na břeh, kde ji i s manželem, kterého násilníci zbili do bezvědomí a okradli, objevila náhodná kolemjdoucí a hned přivolala pomoc.