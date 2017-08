Josef Lederer (78) hodlá proti památkovému úřadu, který odmítl zařadit čtyřpatrový hotel ve stylu horské chaty v bavorském poklidném lázeňském městečku Bad Wiessee mezi chráněné kulturní památky, podniknout právní kroky. Koupil jej totiž developer, jenž plánuje nahradit staré ubytovací zařízení a také sousední kasino moderním hotelovým komplexem.

Lederer pevně doufá, že budovu z poloviny 20. let 20. století zachrání její pestrá minulost.

Hitler vpadl do pokoje

V létě 1934 dlouholetý boj o moc mezi Sturmabteilungem čili útočnými oddíly (SA), polovojenskou odnoží nacistického hnutí, a nacistickou stranou NSDAP vyvrcholil krveprolitím. Při čistce zemřelo na devadesát lidí, tedy celý velitelský sbor SA včetně Röhma, který nacistické útočné oddíly vybudoval a také jim velel.

Říšský vůdce Adolf Hitler shromáždil důkazy, převážně zfalšované, o tom, že se mezi nacisty oblíbený a uznávaný Röhm, jako náčelník štábu od roku 1931 nejvýše postavený pohlavár SA, chystá pučem převzít v Německu moc. Proto na velitele SA nalíčil past. Pozval velení SA na jednání do Bad Wiessee. Právě v tamějším hotelu Hanselbauer si Röhm léčil revmatismus. Místo posezení u jednacího stolu vpadl z noci z 29. na 30. června Hitler, doprovázený Goebbelsem, malou suitou pečlivě vybraných esesáků a pro formu i několika policisty, brzy ráno do hotelu a rázně napochodoval do čísla 7, které se nacházelo hned v přízemí.

Podle pozdějšího svědectví Hitlerova řidiče vtrhl vůdce nacistů do pokoje s jezdeckým bičíkem v ruce a zakřičel: „Röhme, jste zatčen!“ Ten, ještě v posteli vedle svého homosexuálního partnera a notně rozespalý, zvolal nacistický pozdrav. Hitler proto ještě jednou zařval: „Jste zatčen!“ Poté vyšel z místa a velitele SA přenechal dvěma policejním důstojníkům, vyzbrojeným pistolemi. Když na místo dorazil nákladní vůz plný elitních příslušníků SA, Hitler jim rozkázal, aby hned zmizeli.

Velitele SA nejprve zavřeli do hotelového sklepa a později převezli do mnichovské věznice Stadelheim. Mnohé ještě téže noci bez milosti zastřelili. Na druhý den přinesli Röhmovi do cely pistoli, aby demonstrativně spáchal sebevraždu. Když odmítl se slovy, že chce zemřít stejně jako jeho přátelé kulkou do břicha, byl zastřelen. Velitelé SA, kteří unikli kulce, skončili v jiných vězeních mimo Bavorsko. Celá organizace se musela vzdát zbraní a dostala na starost jen předvojenskou výchovu a strážní službu. Naopak nechvalně proslulé jednotky SS se z SA vyčlenily a změnily se v důležitou součást třetí říše.

Proč se vůbec Hitler tak brutálně zbavil dlouholetého spolubojovníka, o němž se traduje, že mu jako jediný mohl tykat? Röhm veřejně požadoval, aby Hitler splnil předvolební sliby a znárodnil velké firmy a jejich zisky rozdělil mezi zaměstnance. To se pochopitelně nelíbilo mocným byznysmenům a průmyslníkům, kteří nacisty podporovali právě z opačného důvodu.

Navíc šéf SA chtěl, aby se jádrem budoucí německé armády staly jeho oddíly. Tím si proti sobě popudil konzervativní vysoké důstojníky původem z pruských šlechtických rodin. Těm byli hnědokošiláci, jak se členům SA přezdívalo podle barvy uniformy, vždy proti srsti. Vědělo se, že jádro těchto bojůvek, které významně pomohly Hitlerovi získat v Německu moc, tvoří pouliční rváči a násilníci, kterým o žádnou ideologii nikdy nešlo. Röhmovi nepomohlo ani to, že se netajil homosexualitou a gaye v SA bez skrupulí protežoval. Přitom homosexuály nacisté pronásledovali a hodně jich skončilo v lágrech.

Bydleli tu Brazilci

Hotel Hanselbauer koupil v roce 1936 Ledererův otec a přejmenoval jej, takže od té doby nesl název Penzion Lederer. Po druhé světové válce až do roku 1951 se tu zotavovali britští vojáci. Následně začalo zařízení opět sloužit svému původnímu účelu a jeho staronový majitel se hned pustil do jeho modernizace. V roce 1960 jej zdědil syn Josef Lederer.

Na pomyslný vrchol se hotel dostal v 70. letech 20. století, kdy si získal pověst nejlepšího ubytovací zařízení v celém Bad Wiessee. Při mistrovství světa v kopané v roce 1974 v tehdejším západním Německu v něm pobývalo reprezentační družstvo Brazílie. Oblíbili si jej také fotbalisté Bayernu Mnichov.