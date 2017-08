Incident se stal kolem 20.30. Policie oblast okamžitě uzavřela, na místě jsou těžce ozbrojení policisté. „Muž byl zastaven ve 20:35. Dva policisté utrpěli lehká zranění na rukou, když ho zadržovali,“ sdělila policie.

Je podezřelý, že se dopustil těžké újmy na zdraví a útoku na policisty. Motiv jeho činu zatím není znám. Policie podle BBC uvedla, že je předčasné sdělit, zda incident souvisí s terorismem.

