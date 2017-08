Televize RTBF uvedla, že útočníkem je asi 30letý muž ze Somálska. Podle dosavadních informací ho úřady nevedly na seznamu islámských radikálů. „Podle našich informací nebyl útočník znám kvůli žádným teroristickým činům," citoval deník prokuraturu. Ta také uvedla, že atentátník neměl mít belgické občanství.

Belgian Police covering the scene after a machete attack ended by retaliating soldiers firing. #Brusselsattack #Brussels #Bruxelles pic.twitter.com/fZRZ6MfTcI

Útočník byl převezen v kritickém stavu do nemocnice, kde později zemřel. Vojáci byli lehce zraněni na rukou a obličeji.

A man with a machete attacked soldiers on patrol in #Brussels centre, now shot dead. #brusselsattacks #bruxelles #attentat #breakingnews pic.twitter.com/Bpt6wli73w