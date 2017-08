Muslimové se v Německu lépe integrují, zjistila studie. Uprchlíky nezkoumala

Muslimové v Německu jsou stále lépe integrovaní, i když to tak vždy většinová společnost nevnímá. Ukazuje to ve čtvrtek zveřejněná studie Bertelsmannovy nadace. Ta srovnávala integraci muslimů v Německu, Británii, Francii, Rakousku a Švýcarsku. Do studie však nebyli zahrnuti muslimové, kteří do Evropy přišli po roce 2010, tedy ti z migračních vln posledních let.