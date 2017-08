Londýn Unii navrhuje, aby zboží a služby, které už na trhu budou, zůstaly bez dalších omezení i po brexitu, a to jak na britské, tak unijní straně. Tím pádem by podle britské vlády měla v platnosti zůstat také dosavadní pravidla pro ochranu spotřebitelů. To také znamená, že by příslušný britský úřad nadále měl například přístup k informacím o nebezpečných produktech a mohl by proti nim uplatňovat náležitá opatření.

Britská vláda se tento týden chystá zveřejnit také další své návrhy. V pondělí představila ještě návrh o zachování mlčenlivosti o už uzavřených oficiálních dokumentech mezi Británií a EU. Další návrhy se mají týkat pokračující výměny informací či budoucích vztahů mezi právními systémy obou stran.

Britové se chtějí vymanit z jurisdikce Soudního dvora Evropské unie. Zástupci EU ale trvají na tom, že soudní dvůr by měl být součástí garance práv občanů v hostujících zemích a figurovat by měl také v rámci budoucí obchodní dohody.

Vyjednávání o brexitu budou příští týden v Bruselu pokračovat třetím kolem.