Dánský majitel ponorky přiznal, že novinářka zemřela při plavbě. Pohřbil ji do moře

Třicetiletá švédská novinářka Kim Wallová, která spolupracovala s listy The Guardian či The New York Times, zahynula na palubě soukromé ponorky UC3 Nautilus dánského podnikatele a vynálezce Petera Madsena. Potvrdila to dánská policie. Madsen byl obviněn z jejího zabití. Původně tvrdil, že novinářku vyložil na břehu, nyní však přiznal, že ji pohřbil do moře.