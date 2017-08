Teroristovi ze Surgutu bylo teprve 19 let. Měl atrapu sebevražedného pásu

Sibiřskému teroristovi, který v sobotu ráno pobodal osm lidí v centru města Surgut v sibiřském autonomním Chantimansijském okruhu Jurga, bylo teprve 19 let. Prozradila to tamní policie s tím, že totožnost útočícího mladíka již zná. Upozornil na to server deníku The Daily Mail.