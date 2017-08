Uplynulé hodiny byly pro pobřežní stráž u jižních břehů Španělsku dosud nejrušnější. Šest set migrantů se na moře vydalo v 15 plavidlech různé velikosti i kvality a bylo mezi nimi 36 dětí. Většina migrantů pochází ze severní a subsaharské Afriky.

OSN už letos zaznamenala příchod více než 9000 migrantů do Španělsko, což je třikrát víc než ve stejném období loni, a odhaduje se, že počet nově příchozích za celý letošní rok bude oproti předchozím rokům dvojnásobný, a Španělsko by v tomto ohledu mohlo překonat Řecko. Nejvíce lidí nadále proudí do Itálie, kam jich letos dorazilo už téměř 100 000.

Migranti se většinou rozhodují pro plavbu přes Gibraltarský průliv. Úžina je místy široká jen zhruba 15 kilometrů a migranti k plavbě často používají jen veslice bez motoru. Stanice BBC uvedla, že někteří migranti používají sociální sítě ke zkontaktování španělských úřadů, jakmile se dostanou do španělských teritoriálních vod.

Více než 120 lidí letos plavbu před Středozemní moře do Španělska nepřežilo.