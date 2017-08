Hotel ve vsi Arosa, kam jezdí pravidelně židovští návštěvníci, vyvěsil dvě cedulky určené s výzvami pro ně. U bazénu stálo: „Pro naše židovské hosty, ženy, muže a děti, prosím osprchujte se předtím, než jdete plavat.“ S dovětkem, že pokud tak neučiní, bude pro ně bazén uzavřen.

Druhý vzkaz je instruoval, aby do ledničky chodili jen mezi desátou a jedenáctou dopoledne a mezi 16:30 a 17:30. „Doufám, že chápete, že náš tým nechce být obtěžován po celou dobu,“ stálo ve vzkazu.

Jedna z návštěvnic ale cedule vyfotila a zveřejnila na Facebooku. Případ se okamžitě dostal do izraelských novin a přišla pobouřená reakce izraelských představitelů. Tajemnice ministra zahraničí Cipi Hotovelyová označila poznámky za „antisemitský čin nejhoršího druhu“.

Until I saw it, I didn't believe it is real. This is the sign found by a Jewish family in a Swiss hotel in Arosa. https://t.co/FmTf0lp4Ks pic.twitter.com/HjeuRrcFiZ