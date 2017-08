Štáb televize natočil Štefana H., když přijel zpět na benzínku pro batoh. Kriminalistům hned na místě musel odpovědět na několik otázek. Obsah rozhovoru však policie nezveřejnila. Televize se snažila zjistit, proč člen dozorčí rady jezdí po Slovensku s tak vysokou částkou v batohu, ale nikdo na tuto otázku nechtěl odpovědět.

Batoh s penězi našel 29. července mladý brigádník u stolku pro kuřáky. Okamžitě zavolal dálniční policii. Krátce nato telefonoval muž, že si na benzínce zapomněl batoh a že se pro něj vrací. Za několik minut přijel 53letý muž z Prešova a tvrdil, že mu zavazadlo patří. Policie však peníze zadržela až do ukončení vyšetřování.

Nálezné 10 procent



Právníci nyní shodně tvrdí, že nálezci patří odměna ve výši 30 tisíc eur (780 tisíc Kč). „Jako nálezce má právo na nálezné ve výši deset procent hodnoty věci. Je to odměna za nalezení věci a za to, že ji vrátil,“ řekl právník televizi Markíza. „Není na libovůli nebo na rozhodnutí vlastníka, kolik vám dá, ale přináleží vám to ze zákona. Pokud by nálezné nechtěl vyplatit, může si ho vymáhat i soudní cestou,“ dodal právník.

O správnosti zadržení peněz policisty rovněž není pochyb. „Už patnáctitisícová operace (v eurech - pozn. red.) je v zásadě podezřelá. Původ tak vysoké částky jsou policisté povinni prověřit,“ potvrdila právnička Lucia Kurilovská. „Policie musí zjistit, zda peníze nebyly určeny k legalizaci příjmu z trestné činnosti, k financování organizovaných skupin nebo k financování terorismu. Zjistí, zda nebyla vyloupena nějaká banka nebo někde nezmizela větší částka,“ dodala Kurilovská.

Policisté mají podle zákona 30 dnů na to, aby zjistili, zda je pravdou tvrzení majitele, že peníze našel v domě po matce. Pokud policisté nezjistí nic nelegálního, peníze mu musí vrátit. Pak i brigádník z benzínky může uplatnit zmíněné nálezné.