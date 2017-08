Týdeník Bunte dále napsal, že Becker tehdy naléhavě potřeboval několik set tisíc eur v hotovosti. Jeden jeho známý ho seznámil s Jonasem Köllerem (36). „Ten tenkrát spoluvlastnil firmu S & K, jež investovala do nemovitostí, a proslul okázalým životním stylem. V roce 2013 mu soud vyměřil osm a půl roku za mřížemi za podvod ve výši 240 miliónů eur (6,3 mld. korun),“ připomněl časopis.

Köller v roce 2010 navrhl pochybný kšeft. Jedna z jeho firem, jež spravuje peníze drobných vkladatelů a nadací, dům od bývalého tenisty odkoupí za 400 tisíc eur (10,45 mil. korun).

Smlouva měla vypadat jako půjčka: po dvou letech by podle ní Becker mohl získat dům zpět. Ovšem ke kupní ceně by byl připočten ještě příplatek odpovídající úroku ve výši 24 procent ročně (!), což by Köllerovi vyneslo celkem 96 tisíc eur (2,5 mil. korun).

Prohrává v pokeru?

V srpnu 2010 obě strany podepsaly u notáře ve Frankfurtu nad Mohanem smlouvu a pak ji oslavily v luxusním nočním podniku Ivory Club. Kšeft pak ztroskotal na tom, že Becker už předtím rezidenci zastavil za 825 tisíc eur (21,6 mil korun).

Protože letos na sklonku června vyhlásil londýnský soud Beckera za zbankrotovaného, vila se stala součástí insolvenčního řízení. Podle Bunte je Becker jediným vlastníkem vily, kterou navrhl a postavil v roce 1973 jeho otec architekt Karl-Heinz Becker.

Boris Becker na Flushing Meadow v roce 1987

FOTO: Profimedia.cz

Elvira, jež podle dohody se synem smí ve vile bydlet do konce života, samozřejmě neplatí nájem. Nový vlastník by po ní mohl žádat platby ve výši dvou tisíc eur (52 300 korun) měsíčně, jak je obvyklé v okolí. Kromě toho by se stará žena musela ze zákona podílet na provozu i případné renovaci budovy.

Jak Elvira Beckerová, tak i jeho manželka Lilly (41) nevěděly ani o bankrotu, ani o chystaném prodeji domu. Německá média spekulují o tom, že Beckera přivedla do dluhů kromě nákladného života i jeho hráčská vášeň, protože v kasinech v Las Vegas či na Bahamách je téměř profesionální hráč pokeru jako doma.

V jednom rozhovoru označil Becker za svou profesi „hru pokeru“ a přiznal, že pochopitelně také prohrává. Kolik? „Na to vám žádný hráč pokeru neodpoví po pravdě,“ odvětil se smíchem. Od roku 2008 vyhrál na turnajích 98 tisíc eur (2,56 mil. korun). „Znalci pokerové scény odhadují, že tratil mnohonásobně víc,“ uzavírá Bunte.