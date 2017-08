Rádio, kterému se přezdívá bzučák, poslouchají desítky tisíc radiových nadšenců. Sami ale přiznávají, že netuší, čemu vlastně naslouchají. „V tom vysílání nejsou absolutně žádné informace,“ řekl BBC expert na vysílání zpravodajců David Stupples ze City University v Londýně.

Signál, který si může každý naladit na frekvenci 4625 kHz, vychází ze dvou míst. Ze zdánlivě opuštěného rádiového komplexu poblíž Petrohradu a lokality poblíž Moskvy. Nabízí se proto vysvětlení, že jde o pozůstatek studené války. Podivné však je, že po zhroucení Sovětského svazu nebylo vysílání ukončeno, aktivita stanice naopak prudce vzrostla.

Systém mrtvá ruka



Pomineme-li konspirační teorie, že jde o zprávy určené mimozemšťanům, nabízí BBC několik možných vysvětlení. Jedním z nich je možnost, že jde o součást systému zvaného „mrtvá ruka” nebo také Perimetr, který by v případě zásahu Ruska jadernými hlavicemi přestal vysílat a spustil by odvetnou reakci. To by vedlo k nukleární apokalypse.

Problém je v tom, že vysílání na krátkých vlnách ze dvou míst v Rusku ve stávající podobě nepřináší stoprocentní jistotu, že signál nepřetržitě udrží například ponorka kdekoliv na světě. Sebemenší výpadek by přitom mohl mít katastrofické následky.

Třetím a podle BBC nejpravděpodobnějším vysvětlením je to, že je účelem vysílání rezervovat frekvenci pro případ krizové situace. Například války. Stanice by mohla být použita k instruktáži síti špiónů po celém světa a armádních jednotek v odlehlých oblastech.

A zdá se, že to už Rusové vyzkoušeli. V roce 2013 odvysílali zprávu „vydán rozkaz 135“. To by mohl být například rozkaz k bojové pohotovosti.