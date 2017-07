Páteční protesty na předměstí Londýna začaly zprvu pokojně. K narůstajícím násilnostem došlo až ve chvíli, kdy se ozbrojené policejní složky začaly přibližovat k demonstrantům, uvádí agentura Reuters.

Zprvu poklidná akce přerostla v potyčku mezi policií a protestujícími.

FOTO: Lauren Hurley, ČTK/AP

Podle zpráv začali demonstranti házet na policii lahve a dělobuchy, výjimkou nebyly ani zapálené matrace v ulicích. BBC dodává, že se situace vyhrotila poté, kdy protestující zablokovali právě pomocí matrací část ulice Kingsland Road.

V ulicích se objevily i zapálené matrace, kterými protestující blokovali ulici.

FOTO: Lauren Hurley, ČTK/AP

„Policie byla vystavena násilí, musela zasáhnout. Jakkoli velkou frustraci lidé zažívají, tohle určitě není to, co by rodina Rashana Charlese chtěla,” citoval server odkaz policejních složek na Twitteru. Situace se podle policie uklidnila zhruba hodinu před půlnocí.

Podivná smrt?



Dvacetiletý Rashan Jermaine Charles zemřel minulý víkend poté, co ho policie pronásledovala a následně zadržela. Video ze zásahu, které se objevilo na internetu, ukazuje potyčku na zemi v jednom z obchodů. Následně bylo vidět, jak si mladík zakrývá ústa rukou, posléze byl spoután.

Mladík byl převezen záchrannou službou do nemocnice poté, co se údajně pokusil spolknout neznámý předmět. V nemocnici se jeho stav zhoršil a zemřel. Podle vyjádření Scotland Yardu se policista snažil mladíka ochránit, aby „neublížil sám sobě”.

Přesná příčina úmrtí mladého černocha se stále vyšetřuje. Byla nařízena i soudní pitva.