Státní příslušnost atentátníka se podle německé policie stále zjišťuje, Der Tagesspiegel ale napsal, že se jedná o Palestince. Muž se měl do Německa dostat jako běženec a usídlil se v Hamburku, kde žil v ubytovně pro běžence.

Server týdeníku Focus napsal, že je útočník spjatý se severoněmeckou salafistickou scénou a byl známý svou nenávistí k Němcům. Zároveň měl mít problémy s drogami.

„Motiv jeho činu zatím není známý, momentálně probíhají výslechy,” uvedl odborník na terorismus serveru Tagesspiegel. Vyšetřování případu převzal zvláštní tým, na jehož činnosti se podílí oddělení vražd i oddělení policie, které se zabývá politicky motivovanou kriminalitou.

Hamburský primátor Olaf Scholz (SPD) uvedl, že Ahmad měl povinnost Německo opustit. Deportovat ho ale zatím nebylo možné, protože neměl žádné dokumenty. Scholz také poznamenal, že ho štve, že jde o člověka, který v Německu požadoval ochranu, "a pak proti nám zaměřil svou nenávist".

5 people injured and one killed. How sad!!! #Barmbek https://t.co/csLc9cpoBr #hamburg #terror