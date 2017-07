List The Jerusalem Post v neděli napsal, že s muslimským mladíkem udržovala vztah déle než rok. Znechucená rodina Henriette dlouhodobě vyhrožovala násilím a dívka se proto obrátila na policii. Tvrdila, že už ji dokonce otec dříve fyzicky napadl a řekl jí, že „je mu to jedno, že klidně stráví zbytek života ve vězení“.

Policisté ale nekonali, nyní proto čelí ostré kritice a protestům arabské komunity v Izraeli. Zavražděná totiž byla křesťanskou arabského původu.

Christian man accused of killing his daughter because, authorities say, he didn't approve of her dating a Muslim https://t.co/tvgxvnwi3d pic.twitter.com/fRFruwznpW