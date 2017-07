Hlavní britský vyjednavač David Davis měl jednání opustit hned v pondělí zhruba po hodině a britský list The Independent naznačil, že to je projev rozkolu. Britové se rozhodli, že nepřistoupí na požadavek unijní strany a přinejmenším tento týden nezveřejní své představy o tom, jak vysokou částkou by měli kompenzovat ukončení svého angažmá ve společném podniku po 44 letech.

Dva evropští diplomaté už v pondělí řekli serveru Politico, že by unijní strana kvůli tomu mohla načas další rozhovory zastavit. „EU se z jednání nestáhne, ale pozdrží je. Zatím máme dojem, že Spojené království není na tyto rozhovory připravené,“ řekl jeden diplomat a druhý dodal: „Dá rozum, že očekáváme, že (nám) Britové řeknou víc než jen to, že nechtějí zaplatit jedinou penci. Pokud ne, tak o čem by se mělo ještě hovořit?“

Podle Guardianu, který se odvolá na zdroje, které se vyjednávání účastní, ale nemusí být tak zle, protože britská strana minulý týden uznala, že má závazky, a šéf vyjednávací skupiny za EU Michel Barnier nebude britskou stranu tlačit k přijetí konkrétní částky do říjnové konference Evropské rady, na níž má šéfům unijních vlád referovat o tom, jak dalece rozhovory pokročily.

Částka, o které se vyjednavači baví, není známa. Odhady se pohybují mezi 20 až 75 miliardami eur (až bezmála dva bilióny korun).

Odstupné anebo předplatné



Britská vláda ovšem podle Guardianu nechce před britskou veřejností hovořit o odstupném, nýbrž o předplatném za budoucí vztahy s EU, ačkoliv Unie dala jasně najevo, že nyní se jedná o vypořádání rozchodu a teprve potom se otevře prostor pro vyjednávání o konkrétní podobě budoucích vztahů. Podle Londýna by proto mělo být součástí dohody o brexitu ujednání o přechodném období, které nastavovalo rámec pro budoucí nastavení.

Druhé kolo vyjednávání potrvá tento týden do čtvrtka. Případná dohoda o “rozvodu“ Británie s EU se dá očekávat nejdříve na podzim příštího roku. Británie podle aktivovaného článku 50 smlouvy o fungování Unie přestane být členskou zemí nejpozději v březnu 2019.