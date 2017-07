V německém sboru, který vedl papežův bratr, zneužívali stovky chlapců

Nejméně 547 členů chlapeckého sboru z německého Řezna Regensburger Domspatzen bylo od války do začátku 90. let fyzicky a sexuálně zneužito svými katolickými učiteli a kněžími. V úterý to podle agentury DPA ve své zprávě oznámil právník Ulrich Weber, který nařčení o zneužívání vyšetřoval. Sbor po většinu času vedl bratr bývalého papeže Georg Ratzinger.