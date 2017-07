Asi 700 turistů z letoviska San Vito na Sicílii bylo ve středu převezeno do bezpečí na člunech poté, co k tomu vyzval místní starosta. „Je to velmi urgentní,” vyzval starosta Matteo Rizzo majitele lodí, aby pomohli s evakuací. Tamní příjezdová cesta totiž byla neprůjezdná. Evakuovaní byli ubytováni v místní základní škole.

Podle serveru Famagusta Gazzete se do hašení zapojilo šestnáct požárních letadel, čtyři helikoptéry civilní obrany a čtyři vrtulníky ministerstva obrany. Obzvláště kritická je situace u města Messina, kde hasiči s plameny bojují od pondělního večera. Podle agentury AP byla na pomoc povolána armáda.

Messina, Sicílie

S lesními požáry bojují hasiči také v okolí Neapole, kde bylo rovněž preventivně evakuováno několik domů, hotelů a restaurací. Vysoký hustý dým stoupá z parku na hoře Vesuv.

Požár nejspíš založili úmyslně

Situaci na Sicílii zhoršuje dlouhodobé sucho, horké počasí s teplotami stoupajícími ke 40 stupňům a vítr. Ohrožení pro místní obyvatele nepředstavují jen plameny, ale také hustý kouř.

Podle policie stojí za lesními požáry zřejmě žháři. O možnosti úmyslného založení požárů hovořil ve středu i italský ministr životního prostředí Gian Luca Galletti, který oblast navštívil. „Budeme žháře hledat a pokud někdo zapálil Vesuv, chci ho vidět za mřížemi na 15 let,” uvedl Galletti.