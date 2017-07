Rusko pokračuje v závodech ve zbrojení. Chystá superrakety i raketové vlaky

Ruské závodění ve zbrojení pokračuje, ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin, známý svými i siláckými projevy, minulý týden potvrdil, že jeho země je připravena zavést do výzbroje nové balistické superrakety o hmotnosti sto tun. Testuje také nové vlaky s balistickými raketami. Uvedla to anglická mutace deníku Pravda. Rogozin to řekl při odpovědi na otázku ohledně raketových vlaků.