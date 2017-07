„Od policie jsme zatím nedostali bezpečnostní povolení k opuštění domu," řekla DPA v brzkém odpoledni mluvčí americké první dámy. K ostatním se podle ní Trumpová připojí, jakmile to bude možné. Součástí doprovodného programu byla mimo jiné projížďka lodí hamburským přístavem, o kterou Trumpová přišla. Pro všechny byla zrušena návštěva německého klimatického centra, kterou mají nahradit přednášky odborníků v hotelu Atlantic, kde bydlí německá delegace.

Hlavní část jednání G20 se uskuteční v areálu hamburských veletrhů, které jsou kousek od centra, ale také - jak s oblibou říkají aktivisté - co by kamenem dohodil od čtvrti Sternschanze proslulé levicovým radikalismem.

I přes snahu demonstrantů se ale lídři zemí skupiny G20 přepravují na summit bez větších potíží. Na místě vrcholné schůzky už je mimo jiné předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker nebo kanadský premiér Justin Trudeau. Manželka amerického prezidenta Melanie Trumpová ale podle agentury DPA kvůli demonstrantům nemůže opustit vilu, v níž je v Hamburku ubytována.

Policie používá slzný plyn a vodní děla

FOTO: Matthias Schrader, ČTK/AP

V Hamburku by se měli vůbec poprvé sejít americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin. Šéf Bílého domu už na Twitteru avizoval, že si bude mít s Putinem o čem povídat.

I look forward to all meetings today with world leaders, including my meeting with Vladimir Putin. Much to discuss.#G20Summit #USA🇺🇸