Vojáci ve vydané zprávě oznámili "zmizení bojového materiálu, přesněji ručních útočných granátů a munice ráže devět milimetrů". Zdroj AFP seznámený s případem upřesnil, že byla ukradena přibližně stovka těchto granátů.

Ministr obrany José Alberto Azeredo Lopes na okraj jednání NATO v Bruselu událost označil za vážnou. "Někdo, kdo ukradne granáty, určitě nemá dobré úmysly," řekl. Dodal, že sklad byl podle všeho vykraden "velmi profesionálním" způsobem.

Bezpečnostní expert Joao Rucha Pereira portugalské televizní stanici SIC řekl, že ukradené granáty "by mohly být určené k prodeji na černém trhu", a co je horší, "mohli by je použít teroristé k útoku na dav lidí".