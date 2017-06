Britské daňové poplatníky vyšla nejnovější chlouba námořnictva Jejího Veličenstva na 3,1 miliardy liber. To je v přepočtu 92,5 miliardy korun. Když se Queen Elizabeth spolu s 733 lidmi na palubě po deseti letech výstavby vydala z loděnice Rosyth ve Skotsku muselo jí s manévrováním pomoci jedenáct remorkérů.

Most Forth je v místě, do něhož musí posádka letadlovou loď nasměřovat, jen o dva metry vyšší než Queen Elizabeth. Námořníci ale ujišťují, že to zvládnou.

Na palubě jsou nejmodernější letadla světa

„Máme piloty, máme remorkéry a strávili jsme hodně času nacvičováním. Když to dělám poprvé, mělo by to sednout velmi dobře. Každý na palubě je nadšený. Chceme se dostat ven a dělat svou práci na moři,“ cituje britský deník The Daily Mail vedoucího navigátora lodi Jeremyho Brettella.

Aircraft Carrier Alliance infographic shows HMS Queen Elizabeth in a cutaway, providing details many might not have known about. pic.twitter.com/zVSqh2ilLI — UK Defence Journal (@UKDefJournal) June 23, 2017

Na moři bude Queen Elizabeth doprovázet fregata a torpédoborec. K leteckému boji bude na palubě připraveno čtyřiadvacet víceúčelových bojových strojů Lockheed Martin F-35 Lightning II, které jsou vybaveny technologií stealth. Jedná se o nejmodernější vojenské letouny na světě.

Loď pojme 1600 lidí, na moři vydrží 45 dní



V případě plného vybavení stroji F-35, kterých se na palubu lodi vejde 36, a vrtulníky Crowsnest, bude na palubě nejnovější britské letadlové lodě až 1600 lidí. Zásoby potravin lodním kuchařům vystačí na 45 dní.

Queen Elizabeth v doku

FOTO: Russell Cheyne, Reuters

Jen pro srovnání, Queen Elizabeth je sice největším britským plavidlem. Americká USS Nimitz je ale stále mnohem větší. Měří 332 metrů a pojme 90 letadel. Na palubě může sloužit až 5 680 členů posádky.

Rusové na dohled



První plavba největší lodi v historii britského námořnictva přirozeně zaujala i Rusy. Jejich ponorky byly spatřeny poblíž loděnice a Britové nemají pochyb o tom, že nebudou daleko ani nyní. Zřejmě budou zpovzdálí sledovat, jak Queen Elizabeth zamíří do Severního moře.

„Nemůžete mít loď takového kalibru a strategické povahy, aniž byste nevzbudili zájem z nejrůznějších stran, zejména potenciálních nepřátel. Jsem si jistý, že nás se zájmem pozorují stejně jako my sledujeme je,“ řekl Daily Mailu kapitán lodi Jerry Kyd.

HMS Queen Elizabeth - the largest warship ever built for the Royal Navy - prepares to leave Rosyth https://t.co/pLDJ8sd9Am pic.twitter.com/b2yxRfNRpl — The Scotsman (@TheScotsman) June 21, 2017

Queen Elizabeth a její posádka před vyplutím z doku Rosyth.

Pro případ sledování nebo ohrožení ponorkami je na palubě Queen Elizabeth také letka protiponorkových vrtulníků Merlin. Domovským přístavem lodi bude Portsmouth v Anglii.

Nejpravděpodobnějším místem prvního bojového nasazení Queen Elizabeth je Perský záliv, kde by se mohla zapojit do operací mířených proti džihádistům. Radarové systémy na palubě lodi jsou tak přesné, že mohou sledovat objekty o velikosti kulečníkové koule až do vzdálenosti 20 kilometrů.