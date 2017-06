Čtyři migranty, kteří ve Francii dávali na silnici zátarasy, obvinili kvůli smrti řidiče

Francouzské úřady obvinily čtyři přistěhovalce z odpovědnosti za smrt řidiče polské dodávky, který se počátkem týdne na dálnici do Calais na severu Francie zabil při srážce se stojícím kamiónem. Tomu v jízdě překážely zátarasy, které na vozovku položila skupina migrantů. Snažili se tak proniknout do vozu, který směřoval do Británie.