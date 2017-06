Královna ve sportovním centru Wesway, kde našli mnozí obyvatelé vyhořelého domu dočasný azyl, hovořila nejen s lidmi postiženými požárem, ale také s dobrovolníky, hasiči a zástupci radnice.

Už ve čtvrtek vzdala hold „odvážným“ hasičům a dobrovolníkům, kteří podle jejích slov prokázali „neuvěřitelnou velkorysost“.

Lidi postižené tragickým požárem v pátek navštívila i premiérka Theresa Mayová. Zavítala do jedné z nemocnic, v nichž hospitalizovali zraněné obyvatele domu.

Královna hovoří s obyvateli vyhořelého domu Grenfell Tower.

FOTO: Dominic Lipinski/Pool, Reuters

Královna Alžběta II. a princ William hovoří se záchranáři.

FOTO: Hannah McKay, Reuters

Bytový dům Grenfell Tower, v němž byly stovky lidí, začal hořet v noci z úterý na středu. Uhasit plameny se podařilo až ve čtvrtek.

Úřady v pátek oznámily, že počet obětí vzrostl na 30. Několik z nich bylo předběžně identifikováno. Desítky dalších lidí však mohou být pohřešovány a není vyloučeno, že při požáru také zahynuli.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Vyhořelý dům Grenfell Tower ve čtvrtek ráno

Policie rovněž ve čtvrtek oznámila, že zahájila vyšetřování v souvislosti s požárem. V domě nebyly podle dřívějších stížností dostatečně dodržovány požární předpisy. Některá média to spojují se škrty ve veřejných rozpočtech a poukazují na to, že u některých domů v nedalekém sousedství by k takové tragédii dojít nemohlo.

V Kensingtonu stojí mnoho vil boháčů a nachází se tam také množství ambasád včetně české.