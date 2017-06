Životy by mohly zachraňovat zdravotní drony, jsou rychlejší než sanitka

Bezpilotní letouny nemusí jen slídit či zabíjet. Mohou také zachraňovat životy. Ukázalo se, že k lidem se srdeční příhodou mohou drony vybavené defibrilátory dorazit o téměř sedmnáct minut dřív než sanitky. Ti, kdo volali o pomoc, díky tomu mohou zachránit život, který by jinak vyhasl. Uvádí to studie publikovaná v odborném magazínu Journal of the American Medical Association.