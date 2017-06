„Je dost dobře možné, že budou další volby letos, případně začátkem příštího roku. A to by mohla být dobrá věc, protože my nemůžeme žít v období velké nestability,” řekl Corbyn v televizním pořadu Andrewa Marra. Prohlásil také, že jeho strana má program i podporu a je připravena bojovat v další volební kampani co možná nejdříve.

Labouristé pod Corbynovým vedením vyšli z předčasných voleb tento týden posíleni, zatímco Konzervativní strana premiérky Theresy Mayové oslabila a ztratila v parlamentu většinu. Jedná se severoirskými unionisty o podpoře menšinové vlády.

Labouristická stínová ministryně zahraniční Emily Thornberryová řekla, že konzervativci by neměli vládnout a labouristé jsou připraveni převzít odpovědnost. Potvrdila, že labouristé počítají s brexitem.

Mayová na lavici odsouzených

„Theresa Mayová je 'mrtvá žena', uvidíme, jak dlouho vydrží na lavici odsouzených k 'trestu smrti',” uvedl televizi Sky News Osborne, jehož Mayová vyhodila z úřadu ministra financí po svém nástupu do úřadu loni v červenci. Osborne také řekl, že už možná v polovině příštího týdne ”se jí všechno zhroutí”.

Jako dlouhodobě neudržitelnou vidí pozici Mayové v úřadu premiérky i další členka její Konzervativní strany, která v parlamentních volbách tento týden ztratila parlamentní většinu. „Nedovedu si představit, jak by mohla dlouhodobě pokračovat. Myslím, že bohužel bude muset odejít. Ale ne teď, teď potřebujeme stabilitu,” řekla SkyNews státní tajemnice pro malé podnikání Anna Soubryová.

Oba konzervativci tak vyjádřili podobný názor jako některé komentáře britského tisku v těchto dnech, podle nichž Mayovou po ztrátě ve volbách nyní čeká boj o politické přežití.

List Sunday Times přinesl spekulace, že britský ministr zahraničí Boris Johnson byl údajně požádán pěti dalšími ministry, aby Mayovou nahradil v čele vlády. Johnson ale odmítl, že by se chystal vyzvat Mayovou na souboj o vedení strany a země, a zdůraznil, že premiérku nadále podporuje.

Mayová bojuje



Za šéfku své strany se v neděli naopak postavil ministr obrany Michael Fallon, který nicméně přiznal, že Mayová bude muset změnit přístup k ostatním členům vlády. „Doufám, že uvidíme více kolektivní přístup v rozhodování v kabinetu. Já a další moji kolegové jsme jí to dali jasně najevo,” řekl Fallon v televizi BBC. „Menšinová vláda prostě vyžaduje odlišný přístup.”

Hájil i domlouvanou dohodu se severoirskými unionisty, dodal ale, že by se měla uplatňovat jen u velkých otázek, jako je bezpečnost a ekonomika. Nesouhlasí s pohledem unionistů na sociál sféru, je proti zajištění valorizací důchodů.

Ministr obrany také přivítal některé personální změny v okruhu kolem Mayové, konkrétně obou vedoucích její kanceláře Nicka Timothyho a Fiony Hillové, kteří rezignovali v reakci na výsledek voleb.

"Včera jsme měli velmi dobrá jednání s Konzervativní stranou o tom, jak je můžeme podpořit při formování vlády, která přinese zemi stabilitu. Učinili jsme pokrok, ale jednání pokračují," řekla v neděli Fosterová televizi SkyNews.S Mayovou se má setkat v úterý.