Nahraďte Mayovou, vyzvali prý ministři Borise Johnsona

Britský ministr zahraničí Boris Johnson byl údajně požádán pěti dalšími ministry, aby po neúspěšných předčasných volbách nahradil v čele vlády premiérku Theresu Mayovou. Podle agentury Reuters to v neděli napsal list The Sunday Times. Johnson ale odmítl, že by se chystal vyzvat Mayovou na souboj o vedení strany a země, a zdůraznil, že premiérku nadále podporuje.