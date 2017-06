Podle BBC policie dostala varování, nejmenovaný muž řekl stanici, že jeden z útočníků se během posledních dvou let radikalizoval: „Bavili jsme se o jednom z dřívějších útoků a on, jako většina radikálů, nacházel pro cokoli ospravedlnění. Ten den jsem si uvědomil, že musím kontaktovat úřady,“ vypověděl svědek s tím, že tak učinil, ale podle něj se nic nestalo.

Jedním z útočníků byl podle listu The Daily Mail 27letý radikál, který se loni objevil v televizním dokumentu o britských džihádistech odvysílaném na Channel 4. V něm bylo také zachyceno, jak byla v parku rozvinuta vlajka Islámského státu. Na místě pak zasahovala policie. Na kameře se tento muž objevil po boku dvou radikálních kazatelů, které policie a zpravodajské služby dobře znají.

Policie také dostala varování, že se tento muž před dvěma lety pokoušel v parku radikalizovat děti. Má jít o člověka z Barkingu na východě Londýna, kde byla v neděli podniknuta razie.

Jméno muže nezveřejnila, ale má jít o radikála v tričku Arsenal.

Razie pokračují



Policie v pondělí ráno podnikla razie na dvou adresách v Dagenhamu a zadržela několik osob. Podle obyvatel tam byla slyšet střelba. Jeden ze svědků řekl Daily Mailu, že ve čtyři ráno slyšel extrémně silnou ránu, po které následovalo několik výstřelů: „Bylo to, jako bych byl hned vedle auta, kterému střílí z výfuku. Bylo to dost hlasité na to, aby to probudilo ve čtyři ráno každého.“

V Barkingu bylo v neděli zadrženo dvanáct lidí při razii, která se uskutečnila zřejmě v bytě jednoho z atentátníků, nejmladším zadrženým byla 19letá dívka, nejstarší 60letá žena. Jeden ze zadržených, 55letý muž, byl propuštěn. Během zásahu byly provedeny řízené exploze.

Britská policie se při vyšetřování sobotního teroristického útoku v Londýně zajímá především o to, kdo všechno se na přípravách činu podílel. Je přesvědčena, že útočila trojice teroristů a nikdo další. Není si ale zcela jistá, zda atentát, který si vyžádal sedm obětí a několik desítek zraněných, nepomáhali připravovat i další radikálové.

K činu se v neděli přihlásil Islámský stát.

Cizinci mezi oběťmi



První potvrzenou obětí je Kanaďanka Chrissy Archibaldová. V Kanadě pomáhala bezdomovcům. Do Evropy se přistěhovala za snoubencem.

Další z obětí je Francouz, uvedl už v neděli francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian, který se chystá v pondělí v rámci plánované návštěvy přijet do Londýna. Dodal, že sedm dalších francouzských občanů bylo zraněno.

Australský premiér Malcolm Turnbull řekl, že pobodáni byli dva Australané.

Večer se v parku Potters Fields u mostu London Bridge, na kterém útok začal, uskuteční vigilie. Pietní shromáždění svolal londýnský starosta Sadiq Khan.

Mezi oběťmi sobotních útoků v Londýně nejsou Češi, řekla mluvčí české diplomacie.