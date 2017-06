Reportérka BBC, která se právě na mostě nacházela, uvedla, že dodávka řízená neznámým mužem jela vysokou rychlostí směrem od parlamentu. Srazila několik lidí, podle serveru Daily Mail dvě desítky. BBC uvádí nejméně pět zraněných.

„Všude po chodníku jsou rozesetá těla,” napsal jeden ze svědků na sociální síti. Jiný dodal, že všude jsou policejní vozy a sanitky a policejní lodě prohledávají řeku.

Policie potvrdila, že vyšetřuje „závažný incident”. Povoláni byli i pyrotechnici.

Daily Mail uvedl, že nepotvrzené zprávy hovoří o střelbě a pobodaných lidech. Z dodávky měli vyskočit tři muži vyzbrojení noži s asi 30 centimetrů dlouhými čepelemi a bodat do lidí. Některé nepotvrzené zprávy také hovoří o lidech s podřezanými hrdly.

„Mladou dívku bodli do hrudi, ležela tam,” vylíčil taxikář, který právě projížděl ulicí Borough High Street ve čtvrti Southwark. „Říkal jsem si, že to zkusím ho (útočníka) srazit, ale těsně před tím, než jsem do něj narazil, uskočil. Pak k němu běželi tři policisté. Křičel jsem na všechny, ať odtud utíkají pryč. Bylo tam jistě tak sto lidí,” dodal.

Westminsterský most u sídla britského parlamentu v Londýně

FOTO: AP

Westminsterský most přes Temži u britského parlamentu si vybral pro svůj útok v březnu Khalid Masood. S pronajatým vozem tam ve vysoké rychlosti najel do lidí na chodníku a následně narazil do plotu u parlamentu, kde ubodal člena ochranky. Celkem zabil pět lidí.