„Kvůli teroristické hrozbě požádala policie organizátory Rock am Ring, aby jako dočasné opatření festival přerušili, aby mohla na místě provést vyšetřování,” uvedli pořadatelé v prohlášení.

„Všichni návštěvníci se žádají, aby prostor v klidu vyklidili a odešli směrem k východu a tábořištím,” stojí dále v prohlášení.

Policie přikázala vyklidit prostor, aby ho mohla prohledat.

FOTO: Thomas Frey, ČTK/AP

„Na základě jistých důkazů nemůžeme vyloučit teroristickou hrozbu,” citovala DPA policii v Koblenzi. Podle místních úřadů byl festival pozastaven „z bezpečnostních důvodů”. Varování před terorismem potvrdila i zemská vláda spolkové země Porýní-Falc.

#rar #rar17 #rockamring

Festival is evacuated after terror threat against the 90,000-strong audience

they singing You'll never Walk alone pic.twitter.com/ZEbyBDVJjn