Ministryně obrany Ursula von der Leyen (CDU) vydala pokyn, aby armáda začala testovat těhotenské oblečení. V současnosti těhotenský stejnokroj zkouší 60 dobrovolnic.

Testují nejen pohodlnost, ale i vhodnost materiálů do různých podmínek. Zdá se, že německé vojačky by se jich v reálu mohly dočkat už příští rok. Uniforma by měla být ve dvou variantách, a to do běžné služby a do polních podmínek.

V bundeswehru nyní slouží 20 tisíc žen, z nichž je nyní 400 v jiném stavu, napsal Bild.