Když vrchní konstábl manchesterské policie Ian Hopkins ráno informoval o tom, že počet mrtvých stoupl na 22, uvedl také, že mezi oběťmi jsou děti. Nesdělil však jejich počet ani jména. [celá zpráva]

Podle deníku Evening Standard zahynula 18letá Georgina Callander, která před koncertem na Twitteru psala, že se nemůže dočkat, až uvidí svůj idol. Se zpěvačkou Arianou Grandeovou se setkala již předE dvěma lety. Úmrtí Georginy potvrdil deníku blízký rodinný přítel.

Jednou z pohřešovaných je Olivia Campellová. Její matka Charlotte řekla BBC v úterý ráno, že „volala každému“. „Volala jsem do nemocnice, volala jsem na všechna místa, do hotelů, o nichž lidé řekli, že tam vzali děti. Volal jsem na policii. Nemám žádné zprávy. Čekám doma pro případ, že by se vrátila.“

S dcerou podle listu The Daily Telegraph naposled mluvila během koncertu: „Právě viděla předkapelu, řekla, že má úžasné zážitky, a poděkovala mi, že jsem ji nechala jít.“ O něco později zoufalá matka dodala: „Její telefon je hluchý. Otec po ní pátrá. Mnoho lidí ji hledá.“

Serious concern about Laura MacIntyre & Eilidh MacLeod, both 15 from Barra, who were at Ariana Grande concert #Manchester & not seen since pic.twitter.com/MqNTl8n8D7 — Paris Gourtsoyannis (@thistlejohn) 23. května 2017

Postrádá se i dvojice patnáctiletých kamarádek ze skotského ostrovu Barra Laura MacIntyreová a Eilidh Macleodová. Lauřin otec Michael MacIntyre tweetoval: „Prosím, přeposílejte. Hledám svou dceru a její kamarádku.“

Appeals are circulating to find Liam Curry and Chloe Rutherford from South Shields, who were at last night's Ariana Grande concert pic.twitter.com/XT9VXEiMpc — Heart NE News (@HeartNENews) 23. května 2017

Mezi nezvěstnými je i mladý pár – 17letá Chloe Rutherfordová a o dva roky starší Liam Curry. Stejně jako Courtney Boylová, kterou postrádá její matka. Děvče vzal na koncert matčin přítel Philip Tron.

These are the people missing after the Manchester bombing. If you can, please share and maybe get this around! #prayersforManchester 🙏🏼💗😢 pic.twitter.com/KgeVnpV6nc — haley🖤🗝 (@Haley_Stewartt) 23. května 2017

K velkému počtu nezvěstných přispěl chaos po explozi. 48letrá Paula Robinsonová, která byla na nedaleké zastávce vlaku se svým mužem, pocítila explozi a viděla desítky utíkajících a křičících teenagerek. „My jsme taky utíkali. Bylo to pár sekund po explozi,“ vypověděla, „teenagerky utíkaly se mnou.“ [celá zpráva]

Osamocené děti byly odvezeny cizími lidmi, kteří pomáhali, nebo se dostaly do hotelů, odkud si je mohli rodiče vyzvednout.