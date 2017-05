Podle listu se odpad vrší v ulicích kvůli tomu, že loni zvolená starostka Virginia Raggiová nedokázala zajistit účinný odvoz.

Divokou zvěř prý neodrazuje od této snadné obživy ani fakt, že město se ocitlo v plamenech. Frustrovaní obyvatelé totiž našli vlastní způsob likvidace odpadu – spalují ho přímo v ulicích.

Server listu Daily Mail dodal, že obyvatelé ale kvůli hnijícím odpadkům už zuří a nervy jim pochodují i kvůli tomu, že zmíněná havěť se kolem nich pohybuje volně.

Wild boar stalk trash-strewn street of Rome and end up killing a man

