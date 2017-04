Noční vlci zahájili na Slovensku svou jízdu

Kontroverzní ruský motorkářský klub Noční vlci zahájil v neděli na Slovensku svou motocyklovou jízdu s názvem Silnice vítězství - 2017 položením věnců na místech hlavních bojů Rudé armády proti fašistům. Agentuře TASS to řekl mluvčí ruského velvyslanectví na Slovensku Nikolaj Sevšunov. Do České republiky by motorkáři měli dorazit 4. května.