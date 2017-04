Masood zprávu odeslal 22. března jen pár minut před tím, než s pronajatým autem v centru Londýna najel do davu lidí a pak narazil do plotu u parlamentu, pronikl do areálu a před tím, než ho ochranka zlikvidovala, ubodal strážce.

KOMENTÁŘ DNE: Proč a komu vadí Macron - Voliči ve Francii se rozhodují jinak, než se líbí bořitelům EU, míní Jiří Pehe.

Úřady až dosud uváděly, že jeho motiv nelze s jistotou potvrdit. Independent nyní s odkazem na bezpečnostní zdroje napsal, že 52letý Masood prostřednictvím WhatsApp ohlásil džihád a mstu za vojenské akce Západu na Blízké východě.

Britská kontrarozvědka MI5 podle Independentu příjemce zprávy zdlouhavě vyslýchala, ale nakonec ho pustila se závěrem, že o Masoodově útoku předem nic netušil.

Použitelná metoda

Bezpečnostní zdroje bez bližšího vysvětlení britskému listu sdělily, že se vyšetřovatelům konečně podařilo přečíst Masoodovu komunikaci na WhatsApp díky „lidským a technickým zpravodajským prostředkům“. Dodaly, že vyšetřovatelé budou schopni tuto metodu použít i v budoucnu.

Ve čtvrtek londýnská policie poblíž místa Masoodova činu zatkla 27letého Khalida Mohameda Omara Aliho, který měl v batohu nože a podle podezření policie se chystal spáchat teroristický čin. Jen o pár hodin později vyšetřovatelé zatýkali na severozápadě Londýna a v Kentu. Případ sice s Aliho případem nesouvisel, ovšem policie o něm také hovoří jako o terorismu. [celá zpráva]