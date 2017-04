Džalilov podle sdělení zveřejněného mauritánskou tiskovou agenturou ANI, kterou cituje SITE, jednal na rozkaz šéfa Al-Káidy: „Podle instrukcí šajcha Ajmána Zavahrého lev Akbaržon Džalilov, jeden z rytířů islámu v praporu Imáma Šamila podnikl heroickou operaci v Petrohradu proti návštěvě kriminálníka Putina.“

Uvádí dále, že atentát byl odplatou za ruské násilí vůči muslimským zemím, přičemž zmíněny byly Sýrie, Libye a Čečensko: „Ruské vládě, která se zjevně nepoučila z lekce při porážce v Afghánistánu, vzkazujeme - tato operace je jenom začátek a to co přijde, vás přivede k tomu, že na to zapomenete, dá-li Alláh.“

Skupina Prapor imáma Šamila, která má ve jméně kavkazského politického a náboženského vůdce protiruského odboje 19. století, jako atentátníka označila Akbaržona Džalilova, kterého vyšetřovatelé považují za pachatele.

Útok v petrohradském metru se odehrál 3. dubna. Až do dnešního dne se k němu žádná teroristická skupina nepřihlásila, ruská policie mezitím zadržela deset podezřelých z řad přistěhovalců ze Střední Asie. Ruská tajná služba FSB tvrdí, že útočník z metra dostal před atentátem peníze od nejmenované mezinárodní teroristické organizace se základnou v Turecku.