Zuccaro povahu těchto důkazů zatím nekonkretizoval, stejně tak nekomentoval jejich původ. Je však podle něj potvrzené, že probíhaly telefonní rozhovory mezi Libyí a některými nevládními organizacemi. Zuccaro také hovořil a reflektorech, které navádějí uprchlická plavidla k záchranářským lodím nebo o náhlém vypínání radarů, které umožňuje lokalizaci lodě.

Carmelo Zuccaro od února vede útvar prošetřující podezření, že převaděči si nevládní organizace platí. V březnu italskému parlamentu řekl, že je „přesvědčen” o napojení převaděčů na záchranáře. V nedělním rozhovoru uvedl, že příliv uprchlíků na jihu Itálie „vytváří problémy ve veřejném pořádku a krizi kriminálního charakteru”.

Humanitární organizace jako Save the children, Proactiva open arms a SOS Mediterranée obvinění ze spolupráce s převaděči odmítají. Jejich jediným cílem je prý záchrana lidských životů. Práce mají přitom v italských vodách více než kdy dříve: po moři letos ze severní Afriky do Itálie zamířilo přes 37 tisíc lidí. To je o 40 procent více než za stejné období loňského roku. Téměř 900 lidí podle posledních údajů Mezinárodní organizace pro migraci na této cestě letos zahynulo.

Taxislužba pro migranty



Výroky státního žalobce přišly dva dny poté, co populistické Hnutí pěti hvězd, které v současné době vede v průzkumech veřejného mínění, nazvalo záchranáře „taxislužbou” pro migranty. Kritizovala je však i evropská pohraniční agentura Frontex s tím, že uprchlíkům cestu do Evropy příliš usnadňují.

Admirál Enrico Credendino, velitel operace EU zaměřené proti převaděčům před měsícem, řekl, že nevládní organizace jsou pro migranty „zvacím” faktorem. Jejich lodě dnes čekají na uprchlíky plavící se na chatrných člunech jen těsně za hranicemi libyjských vod.