Lenin je po kúře zpět v mauzoleu. Většina Rusů by ho ale pohřbila

Dvouměsíční „preventivní kúru“ podstoupil před svými 147. narozeninami Vladimir Lenin, jehož mumie už přes 90 let leží v mauzoleu na Rudém náměstí. Přestože většina Rusů by si ho už přála standardně pohřbít, nabalzamované ostatky jsou stále magnetem. Spory, zda je etické je vystavovat v centru Moskvy, trvají již desítky let. Oživily se i nyní u příležitosti nadcházejícího 100. výročí bolševické revoluce, kterou Lenin vedl.