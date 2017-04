V dopise se objevuje odkaz na teroristický útok v Berlíně, kdy útočník vjel náklaďákem do davu lidí na vánočním trhu. Důvodem má být zapojení Německa do boje proti Islámskému státu a „vraždění muslimů v chalífátu”. V dopise se píše, že sportovci a další prominenti v Německu jsou na "listině smrti Islámského státu".

Vyšetřovatelé dopis analyzují s tím, že na závěrečné hodnocení je příliš brzo. Ve hře je i možnost, že se skutečný pachatel snaží vyšetřovatele zmást. Podobný způsob přiznání se k činu je totiž u islamistů nezvyklý.

Kauzu bombového útoku převzalo nejvyšší státní zastupitelství, které se běžně zabývá i teroristickou problematikou.

Deník Bild přinesl ve středu informaci, že exploze způsobily tři speciálně vyrobené trubkové bomby. Policie s odkazem na probíhající vyšetřování odmítla tuto zprávu potvrdit. Nechtěla se ani vyjádřit k tomu, že se pátrá po automobilu s cizí státní poznávací značkou.

Autobus fotbalistů Dortmundu poškodily v úterý cestou na večerní zápas čtvrtfinále Ligy mistrů s Monakem tři exploze. Zranění ruky při nich utrpěl španělský obránce Marc Bartra, který byl převezen do nemocnice. [celá zpráva]

Sportovec utrpěl zlomeninu ruky a ještě v noci jej lékaři operovali. „Jsme všichni v šoku. Doufáme, že se Marc rychle uzdraví,” řekl podle stránek klubu Borussia Dortmund po útoku kapitán týmu Marcel Schmelzer.

Utkání bylo odloženo na středu, podle policejního prezidenta se uskuteční za širokého nasazení policie. Zvláštní ochranná opatření pro fotbalisty zavedla policie už ve středu.

