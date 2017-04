Terorista z Londýna byl kontaktní osobou islámského centra v Lutonu

Terorista Khalid Masood, jehož březnový útok u londýnského parlamentu si vyžádal pět obětí, byl uveden jako kontaktní člověk na letácích pro web calltoislam.com, až do minulého týdne hlavní internetovou stránku islámského centra v Lutonu. Napsal to list The Sunday Times. Středisko v Lutonu je podle něj jedno z nejradikálnějších v zemi.